В российском городе приготовили самое большое блюдо из Испании

В Прокопьевске под Кемеровом приготовили самую большую паэлью весом 252 кг

Прокопьевск — город в Кемеровской области — оказался в Книге рекордов России после того, как там приготовили самое большое испанское блюдо — паэлью. Об этом сообщил глава города Максим Шкарабейников в своем Telegram.

Установлен рекорд был на Фестивале парковой культуры «ПРОпикник» По словам главы, для приготовления блюда была изготовлена специальная сковорода — паэльера. Ее диаметр составил более 2 метров, а высота бортов — 12 сантиметров.

«Прямым бортом из Москвы были доставлены лобстеры, камчатские крабы, мидии, креветки, кальмары, морские гребешки и осьминоги», — рассказал глава города об ингредиентах. Также он отметил, что шефы использовали рис арборио, белое вино, замороженный горох, чеснок, перец рамиро, томаты черри, лимон, шафран и оливковое масло. В итоге вес паэльи составил 252 килограмма.

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