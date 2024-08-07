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17:55, 7 августа 2024Моя страна

В российском городе приготовили самое большое блюдо из Испании

В Прокопьевске под Кемеровом приготовили самую большую паэлью весом 252 кг

Фото: Unsplash

Прокопьевск — город в Кемеровской области — оказался в Книге рекордов России после того, как там приготовили самое большое испанское блюдо — паэлью. Об этом сообщил глава города Максим Шкарабейников в своем Telegram.

Установлен рекорд был на Фестивале парковой культуры «ПРОпикник» По словам главы, для приготовления блюда была изготовлена специальная сковорода — паэльера. Ее диаметр составил более 2 метров, а высота бортов — 12 сантиметров.

«Прямым бортом из Москвы были доставлены лобстеры, камчатские крабы, мидии, креветки, кальмары, морские гребешки и осьминоги», — рассказал глава города об ингредиентах. Также он отметил, что шефы использовали рис арборио, белое вино, замороженный горох, чеснок, перец рамиро, томаты черри, лимон, шафран и оливковое масло. В итоге вес паэльи составил 252 килограмма.

В июле самый длинный шашлык в истории России захотели сделать в Тюмени в честь 438-летия основания города. Утверждалось, что его длина составит 438 метров, что символично в соотношении с каждым годом с момента основания Тюмени.

Помимо этого, самарский кондитер Галина Миквельман испекла огромный торт в виде российского флага и побила рекорд. Площадь кондитерского изделия составила 24 квадратных метра, а вес — 1600 килограммов. Тем временем в госархиве под Вологдой восстановили и обнародовали древний рецепт шоколада с мясом.

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