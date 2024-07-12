В России восстановили древний рецепт шоколада с мясом

В Вологодской области обнародовали рецепт мясо-ячменного шоколада XIX века

В госархиве, расположенном в Вологодской области, восстановили и обнародовали древний рецепт шоколада с мясом. Об этом говорится на портале «Родина».

Утверждается, что в XIX веке необычная сладость «имела своих почитателей». В 1876-м местная жительница Пелагея Мордвинова начала готовить мясо-ячменный шоколад для продажи. В госархиве было найдено ее сопроводительное письмо. В нем женщина писала, что «шоколад по составным частям своим есть питательная и здоровая пища для любого возраста».

Мордвинова изготавливала три вида шоколада: мясо-экстрактный, мальц-экстрактный (с ячменным солодом и мальц-экстрактом) и ячменный шоколад (с молотым ячменем). Последний также продавался в порошке, его советовали пить вместо чая.

Автор необычного рецепта предлагала брать шоколадные плитки с собой в поездки и на работы в поле. По ее мнению, такой шоколад давал больше сил всему организму.

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