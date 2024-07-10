Самарский кондитер испекла гигантский торт в виде флага России и побила рекорд

Галина Миквельман, самарский кондитер, испекла огромный торт в виде российского флага и побила рекорд. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Площадь кондитерского изделия составила 24 квадратных метра, а вес — 1600 килограммов. Над его созданием работала целая команда из 30 регионов страны. Утверждается, что основой флага стали бисквиты со сливочным кремом и ягодной начинкой.

Такой «патриотичный» торт оказался в книге рекордов России. Установлены и зарегистрированы данные были в Москве на ВДНХ, в академии Stanfood. «Мы сделали это, это победа!» — оценила прошедшее событие кондитер. Миквельман также рассказала, что после всего ее «накрыла волна счастья»: для нее эта история стала настоящим вызовом, который она приняла и победила.

Ранее житель Челябинска создал гигантскую икону на фестивале творчества инвалидов. Алексей Вертенов потратил на ее создание более 10 лет. Высота иконы из пластика составляет свыше трех метров, она состоит из 45 тысяч деталей. Он также подал заявку в книгу рекордов.

В апреле в Тюмени также прошло соревнование по необычной игре в шахматы, где россияне поставили новый рекорд — они сыграли 10-минутную партию в ледяной воде. К турниру на озере Чемпионов готовились две команды — «Моржи» и «Медведи». Участие в игре приняли всего 16 человек. 10-минутную партию внесли в список рекордов России.