Россиянин создал гигантскую икону

Житель Челябинской области сплел гигантскую икону из пластиковых пленок

Житель Челябинска представил икону Божьей Матери «Нерушимая стена» на городском фестивале творчества инвалидов. Об этом сообщает «Вечерний Челябинск».

Алексей Вертенов потратил на ее создание более 10 лет. Высота иконы из пластика составляет свыше трех метров, она состоит из 45 тысяч деталей.

«Материал пришлось собирать по крупицам. То, что продавалось в магазинах, не подходил по цветовой гамме. Многие цвета искал годами, но работа не останавливалась, а продолжалась день за днем, месяц за месяцем, год за годом», — рассказал он.

Россиянин сплел икону из пластиковых пленок, сейчас он подал заявку в книгу рекордов.