Россияне сыграли в шахматы в ледяной воде и поставили новый рекорд

Россияне поставили рекорд, сыграв 10-минутную партию в шахматы в ледяной воде

В Тюмени прошло соревнование по необычной игре в шахматы, где россияне поставили новый рекорд — они сыграли 10-минутную партию в ледяной воде. Об этом сообщает ГТРК «Регион-Тюмень».

К турниру на озере Чемпионов готовились две команды — «Моржи» и «Медведи». Участие в игре приняли всего 16 человек, показавших не только свое мастерство в шахматах, но и «сибирское здоровье». 10-минутную партию внесли в список рекордов России.

О проведении таких соревнований, как сообщает телеканал, размышляли в местном Центре закаливания на протяжении 10 лет. В 2024-м эту встречу организовали при поддержке Лиги дворового спорта России.

«Сыграть здесь партию в шахматы даже для бывалых моржей — вызов», — сказано в сюжете. При этом спортсмены пояснили, что игра в шахматы помогает им отвлечься от холода.

В заключение отмечается, что теперь главная задача — не ставить рекорды, а привлечь еще больше людей к здоровому образу жизни. В то же время россиянам напомнили, что находиться в ледяной воде неподготовленному человеку сложно и даже опасно для жизни, так что самостоятельно этим заниматься не стоит.

В апреле прошлого года российский спортсмен Денис Вовк поставил рекорд страны, протащив 32-тонный самолет Superjet 100 на 10 метров. Абсолютный рекорд России зарегистрировал президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко.