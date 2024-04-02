Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:05, 2 апреля 2024Моя страна

Россияне сыграли в шахматы в ледяной воде и поставили новый рекорд

Россияне поставили рекорд, сыграв 10-минутную партию в шахматы в ледяной воде

Кадр: ГТРК «Регион-Тюмень»

В Тюмени прошло соревнование по необычной игре в шахматы, где россияне поставили новый рекорд — они сыграли 10-минутную партию в ледяной воде. Об этом сообщает ГТРК «Регион-Тюмень».

К турниру на озере Чемпионов готовились две команды — «Моржи» и «Медведи». Участие в игре приняли всего 16 человек, показавших не только свое мастерство в шахматах, но и «сибирское здоровье». 10-минутную партию внесли в список рекордов России.

О проведении таких соревнований, как сообщает телеканал, размышляли в местном Центре закаливания на протяжении 10 лет. В 2024-м эту встречу организовали при поддержке Лиги дворового спорта России.

«Сыграть здесь партию в шахматы даже для бывалых моржей — вызов», — сказано в сюжете. При этом спортсмены пояснили, что игра в шахматы помогает им отвлечься от холода.

В заключение отмечается, что теперь главная задача — не ставить рекорды, а привлечь еще больше людей к здоровому образу жизни. В то же время россиянам напомнили, что находиться в ледяной воде неподготовленному человеку сложно и даже опасно для жизни, так что самостоятельно этим заниматься не стоит.

В апреле прошлого года российский спортсмен Денис Вовк поставил рекорд страны, протащив 32-тонный самолет Superjet 100 на 10 метров. Абсолютный рекорд России зарегистрировал президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин пообещал добраться до заказчиков теракта в «Крокусе». Что он рассказал о расследовании?

      47-летняя Шакира снялась в откровенных нарядах для журнала

      В России оценили способность ПВО противостоять дронам

      Жительница Хмельницкого рассказала о пытках над сыном в военкомате

      В Эстонии предложили закрывать на ночь КПП на границе с Россией

      Платежная система Киргизии сообщила об отключении работы карт «Мир»

      Срок выдаваемой в России ипотеки вырос

      «Королеве марафонов» насчитали новые налоги на 227 миллионов рублей

      Суд отказал «королеве марафонов» в снижении суммы налогов

      Художник без рук нарисовал картину и подарил ее Путину на день рождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше