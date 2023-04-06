Россиянин протащил 32-тонный самолет на 10 метров

Россиянин Вовк отбуксировал 32-тонный самолет и установил мировой рекорд

Российский спортсмен Денис Вовк отбуксировал 32-тонный самолет Superjet 100 и установил рекорд страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ПАО «ОАК».

«Представитель силового экстрима установил мировой рекорд в весовой категории до 90 килограммов и абсолютный рекорд России, сдвинув с места самолет весом 32,1 тонны», — говорится в сообщении.

Рекордная отбуксировка прошла в аэропорту Сочи, спортсмен сдвинул воздушное судно на 10 метров за 43 секунды с помощью техники «арм-овер-арм». Достижение зафиксировано как мировой рекорд в весовой категории до 90 кг. Абсолютный рекорд России зарегестрировал президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко.

Техника «арм-овер-арм» заключается в тяге крупногабаритного снаряда за канат, упершись ногами в специальную опору, и считается самым сложным вариантом в дисциплине, вся нагрузка приходится на руки спортсмена.

