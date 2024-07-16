В Тюмени захотели сделать самый большой шашлык в России

В честь 438-летия Тюмени пожарят самый большой шашлык в России на 438 метров

Самый длинный шашлык в истории России захотели сделать в Тюмени в честь 438-летия основания города. Об этом сообщает городская администрация в своем Telegram.

Шашлык рекордных размеров будут жарить 20 июля на городской набережной в специальных жаропрочных мангалах. Утверждается, что его длина составит 438 метров, что символично в соотношении с каждым годом с момента основания Тюмени. Администрация также отметила, что это на 172 метра длиннее рекорда, поставленного во Владивостоке.

В празднике 20 июля примут участие работники местного общепита, представители органов власти и известные блогеры. На набережной для приготовления шашлыка будут сформированы 22 команды по 20 человек. Также сообщается, что за каждой командой закрепят опытного шеф-повара, который поможет с мясом. Мероприятие посетит и представитель Книги рекордов России для официального признания достижения.

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