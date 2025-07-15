В Чебоксарах пожарный вынес кота из сгоревшей квартиры и вернул его к жизни

В Чувашии пожарный сделал коту, надышавшемуся угарным газом, массаж сердца

В Чувашии пожарный вернул к жизни кота, надышавшегося угарным газом. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В Чебоксарах 9 июля на одной из улиц загорелась квартира и балкон на 1-м этаже. Пламя распространилось по всему фасаду. Прибывшие на вызов пожарные эвакуировали из задымленного подъезда 18 человек, еще шесть жильцов вывели в спасустройствах.

После того как основное пламя было потушено, пожарный Александр Скворцов вошел в сгоревшую квартиру и обнаружил внутри кота, который надышался дымом и потерял сознание. Скворцов сразу сделал зверю непрямой массаж сердца, а затем вынес на улицу и обеспечил кислородной поддержкой. Первая помощь вернула животное к жизни. Кот пришел в себя, его передали хозяину.

Кроме кота, в пожаре никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области спасли кота, три дня просидевшего на электроопоре. Организовать спасательную операцию помогла инспектор ГИБДД Екатерина Лесничая.