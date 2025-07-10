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15:12, 11 июля 2025Моя страна

В Иркутской области сотрудница ГИБДД организовала спасение кота с электроопоры

В Тулуне инспектор ГИБДД спасла кота, который три дня просидел на электроопоре
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Иркутской области спасли кота, три дня просидевшего на электроопоре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Кот забрался на высокий столб в Тулуне еще в начале недели и не смог спуститься оттуда самостоятельно. Животное страдало от жары и обезвоживания, теряя сознание. Местные волонтеры обратились к сотрудникам ГИБДД за помощью. Инспектор Екатерина Лесничая отозвалась на просьбу и помогла организовать спасательную операцию.

Для эвакуации животного пришлось задействовать автокран. После успешного спасения кот был помещен на передержку, где сейчас восстанавливается.

Полицейские ищут хозяев животного или новых ответственных владельцев.

Ранее сообщалось, что в лесу под Ноябрьском нашли лисенка, которого, предположительно, покусали собаки. Местные жители спасли двухмесячного зверька, которого назвали Дашенькой, и доставили его в ветеринарную клинику.

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