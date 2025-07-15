ЕС принял решение по новым санкциям против России

Сийярто: Страны ЕС не приняли новый пакет санкций против России

Страны Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«Подавляющее большинство стран на встрече глав МИД стран ЕС выступает за принятие новых пакетов антироссийских санкций, но сегодня, по крайней мере, новый пакет не был принят», — заявил дипломат.

Также Сийярто отметил, что на заседании его коллега, который является представителем «одной из самых крупных и могущественных стран Евросоюза», признал, что предыдущие 17 пакетов санкций против Москвы «не имели никакого эффекта».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут во вторник, 15 июля, согласовать новый пакет санкций против России. Она добавила, что сообщество очень близко к принятию соответствующего решения.