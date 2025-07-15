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14:55, 15 июля 2025Мир

ЕС принял решение по новым санкциям против России

Сийярто: Страны ЕС не приняли новый пакет санкций против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«Подавляющее большинство стран на встрече глав МИД стран ЕС выступает за принятие новых пакетов антироссийских санкций, но сегодня, по крайней мере, новый пакет не был принят», — заявил дипломат.

Также Сийярто отметил, что на заседании его коллега, который является представителем «одной из самых крупных и могущественных стран Евросоюза», признал, что предыдущие 17 пакетов санкций против Москвы «не имели никакого эффекта».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут во вторник, 15 июля, согласовать новый пакет санкций против России. Она добавила, что сообщество очень близко к принятию соответствующего решения.

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