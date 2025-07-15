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09:58, 15 июля 2025Мир

Каллас назвала сроки согласования санкций ЕС против России

Каллас: ЕС может 15 июля согласовать новый пакет санкций против России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mohd Rasfan / Pool / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) могут 15 июля согласовать новый пакет санкций против России. Об этом рассказала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РИА Новости.

«Я рассчитываю, что сегодня мы сможем достичь политического решения по 18-му пакету санкций», — сказала она, добавив, что ЕС «очень близок» к этому.

Каллас надеется, что согласование произойдет 15 июля, однако допускает, что это может произойти и 16 июля.

Глава евродипломатии также понадеялась на введение антироссийских санкций со стороны США. Такие меры, по ее мнению, смогут оказать давление на Москву.

Каллас выразила надежду и на согласование странам «Большой семерки» (G7) пониженного «потолка» цен на российскую нефть.

Ранее депутат Европарламента Томаш Здеховский заявил, что Европейский союз задумался о 19-м пакете антироссийских санкций. По его словам, неофициальное обсуждение новых ограничений уже началось.

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