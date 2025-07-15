Каллас назвала сроки согласования санкций ЕС против России

Страны Европейского союза (ЕС) могут 15 июля согласовать новый пакет санкций против России. Об этом рассказала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РИА Новости.
«Я рассчитываю, что сегодня мы сможем достичь политического решения по 18-му пакету санкций», — сказала она, добавив, что ЕС «очень близок» к этому.
Каллас надеется, что согласование произойдет 15 июля, однако допускает, что это может произойти и 16 июля.
Глава евродипломатии также понадеялась на введение антироссийских санкций со стороны США. Такие меры, по ее мнению, смогут оказать давление на Москву.
Каллас выразила надежду и на согласование странам «Большой семерки» (G7) пониженного «потолка» цен на российскую нефть.
Ранее депутат Европарламента Томаш Здеховский заявил, что Европейский союз задумался о 19-м пакете антироссийских санкций. По его словам, неофициальное обсуждение новых ограничений уже началось.