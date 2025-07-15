Каллас назвала сроки согласования санкций ЕС против России

Каллас: ЕС может 15 июля согласовать новый пакет санкций против России

Страны Европейского союза (ЕС) могут 15 июля согласовать новый пакет санкций против России. Об этом рассказала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РИА Новости.

«Я рассчитываю, что сегодня мы сможем достичь политического решения по 18-му пакету санкций», — сказала она, добавив, что ЕС «очень близок» к этому.

Каллас надеется, что согласование произойдет 15 июля, однако допускает, что это может произойти и 16 июля.

Глава евродипломатии также понадеялась на введение антироссийских санкций со стороны США. Такие меры, по ее мнению, смогут оказать давление на Москву.

Каллас выразила надежду и на согласование странам «Большой семерки» (G7) пониженного «потолка» цен на российскую нефть.

Ранее депутат Европарламента Томаш Здеховский заявил, что Европейский союз задумался о 19-м пакете антироссийских санкций. По его словам, неофициальное обсуждение новых ограничений уже началось.