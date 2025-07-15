В ЕС задумались о 19-ом пакете антироссийских санкций

Депутат Здеховский заявил о неофициальном обсуждении 19-го пакета санкций

Депутат Европарламента Томаш Здеховский в беседе с «Известиями» заявил, что Европейский союз (ЕС) задумался о 19-ом пакете антироссийских санкций, неофициальное обсуждение новых ограничений уже началось.

«Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии. Главная проблема заключается в усталости от санкций — не политической, а технической. После 18 пакетов ограничения были введены против большинства очевидных объектов санкций», — рассказал Здеховский.

По его словам, ЕС теперь планирует работать над вторичными санкциями и ужесточением контроля за соблюдением введенных ограничений.

Ранее президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос относительно новых антироссийских санкций. Комментируя введение возможных ограничений, он предложил посмотреть, «что будет завтра».