Бывшего эстонского министра заподозрили в многолетнем насилии над ребенком

Шведская полиция заподозрила бывшего министра финансов Эстонии Мадиса Ююрике в педофилии. Об этом сообщает газета Postimees.

Имя предполагаемой жертвы не указывается. Однако пострадавший утверждает, что подвергался насилию со стороны Ююрике в течение многих лет, причем не только в детстве, но и уже во взрослом возрасте.

Будет ли возбуждено уголовное дело, пока не уточняется. Сам 74-летний политик, ныне проживающий в Швеции, свою вину отрицает.

В 1992-94 годах Ююрике возглавлял министерство финансов Эстонии, позднее был советником главы правительства. Помимо этого, он был членом аудиторского комитета Европейского инвестиционного банка, преподавал в университете города Упсала.