Буддийский монах в ФРГ получил тюремный срок за растление детей

Суд Аугсбурга (федеральная земля Бавария) приговорил к семи годам и девяти месяцам тюремного заключения буддийского монаха по имени Ганс Д. Он признан виновным в 25 эпизодах растления малолетних. Об этом в среду, 12 июля, сообщает The Independent.

Материалы по теме Страх и ненависть в Ватикане Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних

По данным следствия, 62-летний преступник на протяжении 15 лет совершал развратные действия в отношении детей в возрасте от 4 до 13 лет. При обыске у него также были обнаружены снимки с детской порнографией.

Ганс Д. полностью признал свою вину, что позволило провести процесс в особом порядке, не привлекая жертв педофила в качестве свидетелей.

31 марта сообщалось, что сотрудники испанских правоохранительных органов задержали 102 участника сети, у которых было изъято более 450 тысяч файлов с детской порнографией, в том числе содержащих сцены насилия над несовершеннолетними. Среди задержанных оказались студенты, пенсионеры, отцы семейств, а также высокопоставленные чиновники. Судя по попавшим в руки следователей материалам, самой младшей жертве было несколько месяцев, а самой старшей — не больше 14 лет.