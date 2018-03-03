Стала известна личность продававшей подругу в секс-рабство женщины

Стала известна личность девушки, пытавшейся продать в аэропорту Домодедово в секс-рабство свою знакомую. Как пишет Telegram-канал 112, организовала сделку женщина 1996 года рождения по имени Ксения.

Сообщается, что Ксения ранее занималась спортом, но в последнее время считалась элитным работником сферы эскорт-услуг.

Как ранее сообщил Следственный комитет России, в московском аэропорту Домодедово две женщины пытались продать в сексуальное рабство за границу девушку 1999 года рождения. Злоумышленницы планировали выручить 1,5 миллиона рублей. Покупателей они искали через интернет.

Но в момент совершения сделки были задержаны сотрудниками полиции. Им предъявлено обвинение в торговле людьми.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!