Россиянок отправили в колонию за торговлю людьми по 10 тысяч рублей

В Ивановской области суд вынес приговор трем россиянкам и уроженцу республики Молдавия, обвиняемым в торговле людьми и вовлечении в занятие проституцией. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, в период с 2012-го по 2016 год две жительницы города Родники подыскивали на территории Ивановской области девушек из неблагополучных семей и предлагали им заниматься проституцией. Когда те соглашались, организаторы продавали их своим подельникам в Москву и Подмосковье за суммы в размере 10—20 тысяч рублей.

Всего следствием установлено шесть фактов продажи девушек, две из которых были несовершеннолетними.

В двух случаях преступная деятельность не была доведена до конца по независящим от организаторов обстоятельствам. Первая девушка отказалась заниматься проституцией, а вторую в точке оказания интимных услуг задержала полиция.

Одна из жительниц города Родники осуждена на 5,4 года лишения свободы, а вторая, как и жительница Московской области, — на 4,6 года. Уроженец Молдавии проведет в заключении два года. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.

В марте прошлого года сообщалось, что на территории столичного аэропорта Домодедово две женщины пытались продать в секс-рабство девушку 1999 года рождения. Покупателя они предварительно нашли через интернет. Сделку на 1,5 миллиона рублей предотвратили сотрудники СКР.

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