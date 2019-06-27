Российских школьниц отправили в Китай рисовать и сделали официантками

Школьниц из Забайкальского края отправили в Китай от художественной школы Краснокаменска заниматься оформлением фасадов зданий и сделали официантками в одном из местных ресторанов. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Согласно заявлению родителей 16-летней школьницы, для детей была организована туристическая поездка в Китай, во время которой они должны были закрепить полученные в художественной школе навыки. Однако, как сообщили заявители, вместо этого школьницы работали официантками в ресторане, а условия их проживания в стране не соответствовали заранее оговоренным.

По данному факту назначена доследственная проверка. Следователи опросили одну из побывавших в Китае школьниц и ее родителей, а также затребовали документы по организации турпоездки.

В мае стало известно о россиянине, которого поймали на попытке продать в секс-рабство школьниц из Москвы. Безработный уроженец Тамбовской области, ранее судимый за кражу, попытался получить получить 1,1 миллиона рублей за 16-летних девушек. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье 127.1 УК («Торговля людьми»).

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