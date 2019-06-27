Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Началась встреча Медведчука с главами ДНР и ЛНР
Пользователей Android атаковали через приложения
Задержан принятый за «воскресшего» Цапка вор
Мадонна выпустила клип с призывом изменить законы США
На Украине избили скандального бывшего мэра
Россиянка обвинила выселенных из отеля украинцев в травле детей
Украинские партии решили агитировать на выборах с помощью концертов
Налоги «придавили» экономику России
Ручная крыса убила хозяйку
Новости партнеров

Российских школьниц отправили в Китай рисовать и сделали официантками

Перейти в «Мою Ленту»

Школьниц из Забайкальского края отправили в Китай от художественной школы Краснокаменска заниматься оформлением фасадов зданий и сделали официантками в одном из местных ресторанов. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Согласно заявлению родителей 16-летней школьницы, для детей была организована туристическая поездка в Китай, во время которой они должны были закрепить полученные в художественной школе навыки. Однако, как сообщили заявители, вместо этого школьницы работали официантками в ресторане, а условия их проживания в стране не соответствовали заранее оговоренным.

По данному факту назначена доследственная проверка. Следователи опросили одну из побывавших в Китае школьниц и ее родителей, а также затребовали документы по организации турпоездки.

В мае стало известно о россиянине, которого поймали на попытке продать в секс-рабство школьниц из Москвы. Безработный уроженец Тамбовской области, ранее судимый за кражу, попытался получить получить 1,1 миллиона рублей за 16-летних девушек. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье 127.1 УК («Торговля людьми»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Россиянина поймали на попытке продать в секс-рабство школьниц из Москвы
Российская школьница избила девочку-подростка из-за георгиевской ленточки
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»

Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
11:5326 июня

Зюганов засомневался в результатах выборов 1996 года

12:15Сегодня

Названы главные любители не платить за парковку 

12:14Сегодня

Российская молодежь оказалась довольна жизнью

Россия00:0426 июня

«Шарлатаны обещают от всего исцелить»

Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
12:12Сегодня

Золотая молодежь Москвы поразилась отдыху российских чиновников

11:31Сегодня

Стала известна причина крушения Ан-24

12:4325 июня

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

Россия00:0320 июня

«Затолкали в машину и отвезли на пустырь»

Россиянки о том, как их домогались, насиловали и заставляли молчать
11:06Сегодня

Появилось видео тушения горящего Ан-24

10:53Сегодня

Пассажирка разбившегося Ан-24 рассказала о проблемах при эвакуации

10:22Сегодня

Евкуров станет заместителем Шойгу

Россия
«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»
Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»
Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
Пассажирский самолет загорелся при посадке в Бурятии
Погибли два члена экипажа, десятки пассажиров ранены
Российских школьниц отправили в Китай рисовать и сделали официантками
Названы главные любители не платить за парковку
Российская молодежь оказалась довольна жизнью
Золотая молодежь Москвы поразилась отдыху российских чиновников
Все материалы
Мир
Россия вернулась в ПАСЕ
Украина и Грузия попытались ей помешать, но потерпели неудачу
Самочувствие Меркель снова официально назвали хорошим
В туалетах британского парламента обнаружили следы кокаина
Ангелу Меркель снова затрясло на официальной встрече
Под обломками взорвавшегося дома в Вене нашли погибшую женщину
«Банды готовы воевать»
 
Американский удар
Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
Все материалы
Бывший СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Армия Таджикистана получит помощь от России
Украина нашла российскую пропаганду в книгах о бизнесе и викингах
Бывшего президента Киргизии лишили неприкосновенности
Украинцев призвали пить больше вина ради спасения Грузии
Порошенко отказался учиться демократии у россиян
Все материалы
Экономика
Честный подкуп
Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды
Налоги «придавили» экономику России
Лицом к человеку
Предприниматели из Хабаровска об эффективности семейного дела
Страсти по аммиаку
Потерпевшая сторона о перипетиях скандального процесса
Россияне описали идеального работодателя
Назван ущерб экономике Грузии от потери туристов из России
Назван самый вкусный паштет
Все материалы
Силовые структуры
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин устроил стрельбу в православном храме
Четверо российских полицейских под видом обыска украли янтаря на 14 миллионов
Названа приоритетная версия катастрофы Ан-24
Возбуждено уголовное дело после пожара на Ан-24
Все материалы
Наука и техника
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Замену пистолету Макарова впервые показали в деле
Зафиксирован загадочный свет из космоса
Найдены затерянные озера со следами неизвестной жизни
В Германии взорвалась бомба времен Второй мировой войны
Все материалы
Спорт
«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»
В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
Бывший чемпион UFC подрался с охранником стриптиз-клуба
Александр Емельяненко захотел драться голыми кулаками
Жена смертельно больного бывшего игрока «Зенита» пожаловалась на Роналду
Артем Лобов (справа)Лоб в лоб
Русский Молот покарал врага Макгрегора. Голыми руками
Устроивший антироссийскую акцию футболист рассказал о жизни без зарплаты
Руни забил мяч со своей половины поля
Все материалы
Культура
Виктор Цой«Пьем-гуляем, музыку слушаем, комсомольцы… »
Как накрывали квартирники в СССР и сколько Цой получал за подпольные концерты
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
«Кто же наши враги?»
Русская смерть глазами иностранцев: зачем смотреть фильм «Курск»
Умер упавший в оркестровую яму народный артист России
Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде
Умер исполнитель главной роли сериала «Альф»
Объяснена причина критики «Чернобыля» в России
Все материалы
Интернет и СМИ
«Улицы — наши»
Эти фотографы видят вокруг невероятное, пока другие проходят мимо
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Убегал от слона, выбивал зубы крокодилам»
 
Названы способы повысить уверенность в себе
Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России
Религиозного отца распекли за желание запретить дочерям идти на лесби-свадьбу
Девушка предпочла веселый отдых похоронам и прослыла бессердечной
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Женщины с пышными формами поборолись с низкой самооценкой съемкой в нижнем белье
Дочь Трампа укуталась в пальто в 30-градусную жару
Азербайджанец прогулялся у моря в часах за миллион фунтов и лишился их
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Все материалы
Путешествия
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Россияне признались в нелюбви к дешевому жилью
Украинцев выгнали из греческого отеля из-за флага
Названы самые дорогие российские курорты
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Все материалы
Из жизни
Просто космос
Британский фотограф влюбился в советских псов-космонавтов. Он разыскивает их по всему миру
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Приползшему в храм гигантскому крокодилу стали поклоняться десятки людей
Ручная крыса убила хозяйку
Тайно оплодотворившего десятки пациенток врача заставили расплатиться
Скорбящую женщину унизили из-за веса на похоронах мужа
Все материалы
Тест Mercedes-Benz GLS
Мы поездили на новом GLS и утверждаем: BMW X7 придется непросто!
Всё об обновленном Audi Q7
Главный кроссовер Ингольштадта пытается обогнать ультрамодный Q8
Видеотест Renault Arkana
Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?
Старые японские машины, которые не назовешь «рисовозками»
Посмотрите на самые интересные машины фестиваля Japdays 2019
Москва вошла в пятерку самых пробочных городов мира
Mitsubishi возродит Lancer Evolution с двигателем Renault
До России добрался Lamborghini Huracan Evo за 16 миллионов рублей
Все материалы
Дом
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
Долги россиян по ЖКХ выросли на 120 миллиардов рублей
В России наметился торговый провал
В Москве задумали построить второй Сити
В Москве поднялись цены на жилье
Все материалы