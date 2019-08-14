Российская авиация помогла войскам Сирии подобраться к крепости джихадистов

Вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил России сыграли ключевую роль в наступлении Сирийской арабской армии (САА) в провинции Латакия, сообщает Al-Masdar News.

Сообщается, что многочисленные удары по позициям боевиков из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России) позволили САА и сгруппировать силы 4-й дивизии к югу от важного для джихадистов города Кабани.

По данным, полученным изданием от военного источника на месте, САА осталось захватить всего несколько населенных пунктов, чтобы начать прямое наступление на Кабани. Заняв город, военные получат выгодные позиции для атаки на оставшиеся в Латакии силы джихадистов.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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