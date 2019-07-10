Российская авиация обрушилась на джихадистов в Сирии

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) совместно с сирийской авиацией ударили по позициям исламистов из «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» («Исламская партия Туркестана», запрещена в России). Об этом со ссылкой на военный источник сообщает Al-Masdar News.

Сирийская правительственная армия задействовала в атаке на позиции джихадистов не только самолеты, но и боевые вертолеты. ВКС России ударили по боевикам в провинциях Латакия и Идлиб с помощью ракет и бомб.

Сообщается, что в результате налета боевики понесли большие потери — особенно много их было в городе Кабани на северо-востоке Латакии. Благодаря урону, нанесенному авиацией, сирийские наземные силы смогли быстро продвинуться и закрепиться в стратегически важном регионе.

В июне российские ВКС по меньшей мере дважды делали перерывы в налетах на сирийские вооруженные группировки. Это было связано с периодами переговоров с Турцией, чьи войска активно присутствуют на территории Сирии.

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