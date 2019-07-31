Российские «Ночные охотники» и «Аллигаторы» атаковали террористов

Воздушно-космические силы России начали наносить массированные удары по позициям боевиков в сельской местности на северо-востоке сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает Al Masdar News.

По информации издания, атаку в районе города Кабани провели вертолеты: ударные Ми-28Н «Ночной охотник» и разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор». Утром 31 июля они нанесли удары по оплотам группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России). Их позиции получили серьезный урон.

Отмечается, что удары последовали после мощного артиллерийского обстрела со стороны сирийских правительственных сил. В настоящее время армия пытается ослабить оборону боевиков, прежде чем предпринимать попытку штурмовать город. В частности, военные намерены захватить окружающие населенный пункт холмы.

В ночь на 31 июля сирийская армия начала наступление в провинции Хама.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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