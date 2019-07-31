Успешное наступление сирийской армии сняли на видео

Видео: almasdarnews.com

Сирийская арабская армия (САА) в ночь на 31 июля начала наступление в провинции Хама. Видео, снятое Sputnik, опубликовало Al-Masdar News.

На кадрах видеоролика видна сигнальная ракета и летящие снаряды, слышны орудийные залпы и автоматические очереди. Так как все происходит в темноте, понимания происходящего видео не дает.

Утром после начала наступления AMN сообщило, что правительственным войскам впервые с июня удалось занять территории, которые ранее ими не контролировались. Теперь передовые части САА находятся в трех километрах от города Кафр-Зайта, который контролируют исламисты из группировки «Джейш аль-Изза».

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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