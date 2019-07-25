Российская авиация отрезала боевиков от снабжения

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли серию ударов по базам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и маршрутам снабжения джихадистов из «Джейш аль-Изза» на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По данным военного источника издания, в результате террористы понесли большие потери и были вынуждены оставить ключевой путь в провинциях Хама и Идлиб, по которому поставлялись запасы.

Ранее изданию стало известно, что в течение июля силы боевиков поредели сильнее, чем за все месяцы до того — всего погибло по меньшей мере 300 человек. При этом за большую часть этих смертей ответственны российские ВКС.

21 июля сообщалось, что сирийские и российские войска предприняли самую крупную атаку за год над городом Хан-Шейхун на юге Идлиба. Источники утверждали, что было нанесено более 30 точечных воздушных и ракетных ударов по объектам, контролируемым боевиками ХТШ.

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