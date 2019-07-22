Россия ответила на обвинения в убийстве мирных жителей в Сирии

Российские военные не наносили ударов по гражданским объектам в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, которое приводит ТАСС.

В ведомстве указали, что заявления «о нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман — фейк». Отмечается, что авиация в этом районе не работала. В Минобороны также добавили, что заявления распространяются некими представителями организации «Белые каски», которая получает финансирование из Великобритании и США.

Ранее 22 июля Associated Press со ссылкой на оппозиционных активистов сообщало, что в результате авиаудара по рынку погибли по меньшей мере 16 человек, еще 30 — ранены. В материале указывалось, что бомбардировки в районе Мааррат-эн-Нуумана происходят каждый день, пока сирийские правительственные войска при поддержке авиации пытаются проложить свой путь в Идлиб, находящийся под контролем различных групп боевиков.

Материалы по теме Сирийский конец Водка, кальян и техно: как живет Дамаск после войны Газуй, убивай Кто на самом деле виноват в химических атаках в Сирии

21 июля сообщалось, что сирийские и российские войска предприняли самую крупную атаку за год над городом Хан-Шейхун на юге Идлиба. Источники утверждали, что было нанесено более 30 точечных воздушных и ракетных ударов по объектам, контролируемым боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

«Белые каски» — действующая в Сирии неправительственная организация. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом. Россия ранее неоднократно называла их данные сомнительными, а видео — постановочными. Госдепартамент США при этом обвинял Россию в проведении информационной кампании против «Белых касок».

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!