Опубликовано видео крупнейшей за год атаки России в Сирии

Сирийские и российские войска предприняли самую крупную атаку за год над городом Хан-Шейхун на юге Идлиба. Об этом сообщает издание Al-Masdar News.

Источники из соседней с Идлибом провинции Хама утверждают, что российские и сирийские силы нанесли более 30 воздушных и ракетных ударов по Хан-Шейхуну. Точечные удары были нанесены по нескольким объектам, контролируемым боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

По информации источника, авиаудары стали ответом на прошедшее незадолго до этого жестокое нападение террористов из ХТШ и группировки «Джейш аль-Изза» на город Мухрада, который в основном населен православными христианами. В этом городе присутствовали консультанты из вооруженных сил России, осуществляющие поддержку Сирийской арабской армии (САА) и проправительственного народного ополчения, у которого в Мухраде находится одна из основных баз.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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