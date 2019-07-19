«Адмирал Кузнецов» вблизи Сирии признали бесполезным

Тезис о полезности единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» для проведения операций в Сирии и других странах выглядит как минимум спорным, пишет «Звезда».

«Решающую роль в боевых операциях российских войск в Сирии сыграл отнюдь не авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", находившийся там очень непродолжительное время в порядке фактически исследовательского похода, а сухопутные контингенты ВС [Вооруженные силы] РФ, в том числе авиация с базы ВКС [Воздушно-космических сил] Хмеймим», — отмечает еженедельник.

Там же отмечается, что «с точки зрения обороны собственной территории на основных стратегических направлениях большие авианосцы для России явно избыточны и строить их незачем».

В июле эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс заявил, что России вместо ремонта «Адмирала Кузнецова» следует заняться постройкой атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень» или малых ракетных катеров (МРК).

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В октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ) в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером четыре на пять метров. Корабль после инцидента отбуксировали на 35-й СРЗ.

В марте того же года «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. Американский журнал отмечает, что заложенный в 1983 году в СССР авианосец введен в эксплуатацию только в 1995-м, уже в России. После аварии в 1996-м корабль до 1998-го находился на ремонте. После этого «Адмирал Кузнецов», согласно The National Interest, «периодически выезжал в Средиземное море, как правило, с большой помпой», и только в ноябре 2016-го принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии), потеряв два самолета: МиГ-29К и Су-33.

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