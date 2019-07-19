Джихадисты в Сирии атаковали православный город с россиянами

Боевики-джихадисты второй день подряд атакуют христианский город в сирийской провинции Идлиб, где в большом количестве присутствуют российские военнослужащие. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на военный источник на месте.

Боевики из группировки «Джейш аль-Изза» и их союзники из других повстанческих группировок обрушили артиллерийский огонь на город Мхардех, в основном населенный православными христианами. Правительственная армия ответила тем же.

Сообщается, что в городе активно присутствуют консультанты из вооруженных сил России, осуществляющие поддержку Сирийской арабской армии (САА) и проправительственного народного ополчения, у которого в Мхардехе находится одна из основных баз.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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