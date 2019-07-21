Путин и Асад поздравили друг друга

Президент России Владимир Путин направил своему сирийскому коллеге Башару Асаду поздравление в честь 75-летия установления дипломатических отношений между странами. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля в субботу, 21 июля.

Российский лидер выразил надежду на «окончательное поражение сил террора на сирийской земле» при дальнейшем сотрудничестве. В своем письме Путин подтвердил, что Москва и дальше будет помогать Дамаску «в защите государственного суверенитета и территориальной целостности», а также в восстановлении после войны.

Асад в поздравлении выразил «от своего имени и от имени сирийского народа приверженность и гордость исторической дружбой с Россией», сообщается на странице администрации президента Сирии в Facebook. Он также подтвердил намерение и далее развивать отношения с Россией.

20 июня в ходе прямой линии Путин заявил, что Россия в первую очередь должна помочь Сирии в вопросе политического урегулирования и создания конституционного комитета. По мнению российского лидера, этой работой необходимо заниматься совместно с другими вовлеченными в конфликт странами — Турцией, Ираном и США.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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