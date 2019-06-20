Путин отказался торговать союзниками

Россия не торгует своими союзниками, интересами и принципами. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал НТВ, отвечая на вопрос о возможности «сделки» с США по Сирии.

«Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем», — пояснил глава государства.

По его словам, одна из главных проблем, которую Россия должна решить в Сирии совместно с другими вовлеченными в конфликт странами, в первую очередь с Турцией, Ираном и США, — это политическое урегулирование ситуации в стране, в частности, создание там конституционного комитета и начало его функционирования.

Путин подчеркнул, что решение данной задачи возможно при совместной, консолидированной работе всех заинтересованных сторон.

Ранее в июне президент заявил, что Россия сыграла важную роль в победе над террористами в Сирии. По его словам, боевики террористических формирований потерпели поражение «во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству».

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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