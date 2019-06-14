Путин поставил в заслугу России поражение боевиков в Сирии

Россия сыграла важную роль в победе над террористами в Сирии, заявил президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 14 июня.

По его словам, боевики террористических формирований потерпели поражение «во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству». Путин уточнил, что в данный момент Дамаск контролирует большую часть территории страны.

Материалы по теме Каспийский груз Кто воюет в Сирии вместе с Россией

Он отметил, что для продвижения процесса политического урегулирования необходимо обеспечить полную ликвидацию террористических очагов в Идлибе. Также российский лидер заявил о важности увеличения объемов гуманитарной помощи.

Антитеррористическая операция ВКС России в Сирии началась в сентябре 2015 по просьбе Дамаска. В декабре 2018-го министр обороны Сергей Шойгу объявил о выводе основной российской группировки из Сирии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!