Путин поставил в заслугу России поражение боевиков в Сирии

Россия сыграла важную роль в победе над террористами в Сирии, заявил президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 14 июня.
По его словам, боевики террористических формирований потерпели поражение «во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству». Путин уточнил, что в данный момент Дамаск контролирует большую часть территории страны.
Он отметил, что для продвижения процесса политического урегулирования необходимо обеспечить полную ликвидацию террористических очагов в Идлибе. Также российский лидер заявил о важности увеличения объемов гуманитарной помощи.
Антитеррористическая операция ВКС России в Сирии началась в сентябре 2015 по просьбе Дамаска. В декабре 2018-го министр обороны Сергей Шойгу объявил о выводе основной российской группировки из Сирии.