Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет «Интерфакс».

«Распространяемая информация британского информационного агентства Рейтер о якобы участии в боевых действиях российских "сухопутных войск" и "специальных подразделений" в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк. Никаких российских "сухопутных войск" в Сирии не было и нет», — сказано в заявлении Минобороны.

Там же говорится, что в местности, о которой идет речь, размещены только наблюдательные посты российской военной полиции.

Ранее 18 июня Reuters со ссылкой на протурецких боевиков сообщило, что российские спецподразделения и сухопутные войска участвуют в наземных боях на территории Сирии, помогая правительственным силам справиться с вооруженными повстанцами.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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