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Россия забеспокоилась о своих военных в Сирии из-за Ирана

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Отношения между российскими и иранскими военными в восточной части Сирии начали обостряться из-за ряда разногласий относительно дальнейших действий в регионе. Об этом пишет Al-Masdar News.

По информации издания, в частности, трения между командованием войск двух стран связаны с желанием Москвы избежать любых конфликтов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, так как это может создать серьезные проблемы для региона в будущем.

Кроме того, по данным источника Al-Masdar News в Сирийской арабской армии, Россия обеспокоена безопасностью своих военных из-за того, что в настоящее время силы иранского Корпуса стражей исламской революции, а также сотрудничающего с ними исламистского движения «Хезболла» развернуты неподалеку от позиций российских войск. Как отметил собеседник издания, Москва опасается, что если при таком положении дел Израиль снова решит атаковать позиции враждебной ему «Хезболлы», под удар могут попасть и российские военные.

При этом, уточнил источник, расположенные в данном регионе российские войска находятся в состоянии повышенной готовности с 30 июня, после того как Израиль нанес несколько авиаударов по сирийской территории. Это, вероятно, указывает на то, что Москва ожидает новых атак со стороны Израиля в ближайшем будущем, пояснил собеседник Al-Masdar News.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск. Так, 2 июня израильская авиация обстреляла несколько военных объектов, часть ракет сбили сирийские системы ПВО. В результате атаки погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения.

В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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