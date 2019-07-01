Сирию снова обстреляли

На окрестности Дамаска и город Хомс была совершена воздушная атака. Об этом сообщает Государственное телевидение Сирии, передает РИА Новости.

Уточняется, что системы ПВО перехватили не менее трех ракет. О жертвах и разрушениях не сообщается.

В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen утверждает, что на границе Сирии и Ливана также прогремели взрывы, при этом на юге Ливана были зафиксированы полеты израильской авиации на низких высотах.

Позднее источник в сирийском военном ведомстве подтвердил, что ракеты были запущены израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск. Один из последних крупных налетов состоялся 2 июня. Тогда погибли трое военнослужащих, семеро получили ранения.

В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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