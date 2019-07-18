На полях сражений Сирии заметили российский спецназ

В последние дни в боевых действиях на северо-западе Сирии активно участвуют сухопутные войска и спецподразделения Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на данные протурецких боевиков из группировки «Джабхат аль-Ватания ли-Тахрир» («Национальный фронт освобождения») сообщает Reuters.

Уточняется, что российские войска вступили в бой, после того как за последние два месяца правительственной Сирийской Арабской армии (САА) не удалось добиться существенных результатов в атаке на оставшиеся укрепленные позиции антиправительственных сил.

«Российский спецназ теперь присутствует на поле боя. Когда силы Асада не справились, Россия напрямую вмешалась в ход сражений (...) после того, как разбомбила местность более чем 200 снарядами», — заявил Наджи Мустафа, один из командиров боевиков.

Он также рассказал, что россияне и ранее принимали участие в боевых действиях — занимались планированием тактических операций, использовали против сил боевиков снайперов и противотанковые ракеты. Но теперь российские войска якобы впервые задействовали сухопутные силы.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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