Минобороны опровергло гибель четверых военных в Сирии

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что данная информация является специально распространяемой боевиками фальшивкой. «Все представители Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи», — уточнили военные.

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В ночь на 2 мая портал Al-Masdar News разместил заявление боевиков, что Четверо российских военных были убиты террористами в северной части сирийской провинции Хама. По информации издания, россияне погибли в результате артобстрела боевиками протурецкой коалиции «Фронт национального освобождения».

8 апреля новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.

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