Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян

Четверо российских военных были убиты террористами в северной части сирийской провинции Хама. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на заявление боевиков.

Утверждается, что россияне погибли в результате артобстрела боевиками протурецкой коалиции «Фронт национального освобождения».

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Министерство обороны России эту информацию не подтвердило.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России несколько дней подряд обстреливали северо-западный регион Сирии.

8 апреля новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.

25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор. В Москве отметили, что россияне вступили в бой и пропали без вести, а их гибель была подтверждена позднее. Также Минобороны проинформировало об уничтожении боевиков, причастных к нападению на российских военных.

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