Джихадисты устроили крупную засаду на солдат сирийской армии

Боевики из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») убили более 10 солдат Сирийской арабской армии (САА), устроив засаду в сирийской провинции Хама. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Джихадисты нанесли удар по позициям сирийской армии на контрольно-пропускном пункте Аль-Атхар, который расположен к югу от исторического города Калат-аль-Мадик. Отмечается, что многие солдаты правительственных войск получили серьезные ранения.

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В ответ САА выпустила нескольких ракет класса «земля-земля» в направлении сил джихадистов в Калат-аль-Мадике и на равнине Аль-Гааб.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России четвертый день подряд атакуют северо-западный регион Сирии.

15 апреля боевики ХТШ дважды за сутки атаковали Алеппо. Исламисты использовали РСЗО «Град». С их помощью они обстреляли район Джумейя, нанеся серьезный ущерб зданиям.

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