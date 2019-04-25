ГРУ нашло джихадистов в Латинской Америке

В Латинской Америке появились убежища и лагеря подготовки исламских террористов. Об этом заявил начальник Главного управления Генерального штаба ВС России (более известно под названием ГРУ) Игорь Костюков на VIII Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

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«Среди новых факторов риска можно выделить появление в регионе лагерей подготовки и убежищ джихадистов», — сказал Костюков.

Он сообщил, что террористы, действующие в регионе, связаны с группировками, в числе которых запрещенные в России «Аль-Каида» и «Исламское государство».

По словам Костюкова, террористы в Латинской Америке занимаются вербовкой людей для пополнения своих рядов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, собирают финансирование и «насаждают экстремистскую идеологию, прежде всего среди шести миллионов мусульман региона».

По оценке Pew Center, которую приводило в 2017 году BBC News, в странах Латинской Америки проживает около 840 тысяч последователей ислама. Эту религию в регион привезли с собой рабы из Африки, которых туда завозили европейцы. Впоследствии мусульманские общины пополнились мигрантами, бежавшими от войн в странах Ближнего Востока.

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