Американский поклонник ИГ попытался вступить в Армию США ради джихада

В американском штате Вирджиния под суд попал исламист, собиравшийся вступить в Военно-воздушные силы США и принять участие в джихаде в поддержку «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает New York Daily News.

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Как именно он планировал это сделать, не уточняется.

В 2016 году Шивам Патель (Shivam Patel) отправился работать в Китай, откуда перебрался в Иордан, где хотел присоединиться к одной из исламистских радикальных группировок. О своем намерении участвовать в джихаде он рассказал правительственному агенту, работавшему под прикрытием. Вскоре местные власти арестовали его и депортировали обратно в Соединенные Штаты.

На родине американец попытался попасть в армию. В своей анкете он утаил, чем занимался раньше, а для того, чтобы скрыть свои передвижения, сказал, что по ошибке выбросил свой паспорт.

Сотрудники ФБР арестовали мужчину летом прошлого года после того, как его паспорт был восстановлен и вскрылись подробности его попыток сотрудничать с террористами.

Пателю грозит до 15 лет лишения свободы. Приговор огласят в июле 2018-го.

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