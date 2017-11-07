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На плову

Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах

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Фото: Brian Snyder / Reuters

На прошлой недле Америку потряс очередной теракт: узбек Сайфулло Саипов за рулем арендованного пикапа под крики «Аллаху акбар» начал давить пешеходов в самом сердце Нью-Йорка, на Манхэттене. Полицейские смогли нейтрализовать Саипова, и теперь доморощенный джихадист лежит в больнице, требует в палату флаг «Исламского государства» и открыто заявляет, что не раскаивается в содеянном. Корреспондент «Ленты.ру», несколько лет работавший в Узбекистане в качестве сотрудника западной правозащитной организации, а теперь живущий в США, разбирался в причинах теракта в Нью-Йорке и анализировал, что толкает узбеков строить халифат в стране, которая приняла их с распростертыми объятиями.

Рука Ташкента

«Ты бухарский?» — с дрожью в голосе обратился ко мне бородач в мокрых от океанической воды шароварах. Его закутанная в паранджу жена в это время пряталась за его спиной и смотрела на меня испуганными глазами. Дело было на пляже Сан-Диего на юге Калифорнии.

Мужчина подумал, что я агент узбекских спецслужб, который прибыл за океан выследить бежавшего из Бухары исламиста. На самом деле меня привлек необычный внешний вид компании: бородатые мужчины в тридцатиградусную жару купались в океане, не снимая шаровар и маек, а женщины в паранджах и не думали оголяться. Рядом стояли пиалки с зеленым чаем и благоухающий плов.

Я объяснился, и мои новые знакомые рассказали, что они родом из лежащего в Ферганской долине узбекского Коканда. Один из них отсидел в тюрьме «за веру» (читал религиозную литературу, запрещенную в Узбекистане), получил политическое убежище в Америке и перевез сюда всех родственников.

«В Узбекистане мы боялись, если наши женщины ходили в парандже. Да что там паранджа — даже просто отпустить бороду было опасно! Таким человеком сразу же начинали интересоваться спецслужбы», — жаловался мне кокандский чайханщик Алишер, ныне работающий мясником. По его словам, по мусульманским законам ему не давали жить не только власти, но и простые узбеки: «На одетую как подобает мусульманке женщину глядели как на пугало! Здесь, в Америке, никому нет дела, как ты одет!»

Узбекская вольница

Эти слова мне показались знакомыми. В начале 2000-х я работал представителем одной западной правозащитной организации в Средней Азии, и очень похожую точку зрения — только о России — мне высказывали местные чиновники. По их словам, в то время в России было гораздо больше религиозной свободы, чем в Средней Азии, и мигранты с юга чувствовали себя там приблизительно так же, как их земляки в США сегодня. Потом Москва этой вольнице положила конец: Верховный суд признал многие мусульманские организации экстремистскими, и «центр узбекской свободы» переместился за океан.

Здесь можно придерживаться любых взглядов, главное — не совершать насилия и не пытаться воплотить свои идеи в жизнь силовым путем. Здесь уместно вспомнить организацию «Хизб-ут Тахрир», выступающую за объединение мусульман всего мира в единый халифат.

Взгляды этой популярной в Средней Азии партии действительно довольно экзотичны: такие государства, как США, Великобритания и Израиль объявлены «порождением шайтана», а в частных беседах со мной некоторые «хизбутовцы» сожалели, что Гитлеру не удалось уничтожить всех евреев. Однако, несмотря на весь свой радикализм, «Хизб-ут Тахрир» отвергает насильственные методы борьбы, поэтому в «порожденной шайтаном США» считают, что запрещать ее нельзя.

Получается некий обратный отбор, и узбеки Америки гораздо религиознее своих оставшихся дома собратьев. Узбек, приезжающий в США, сразу сталкивается с невиданной свободой: ему доступна вся запрещенная дома литература, он может общаться с представителями любых движений, о которых на улицах родного Ташкента или Бухары он даже не слышал.

С этим согласен лидер узбекского оппозиционного движения «Бирдамлик» Баходир Чориев, проживающий в США. По его словам, в Соединенных Штатах многие узбеки «просто пьянеют от свободы», к тому же на них оказывает влияние местная крайне консервативная община. «Если человек не будет неукоснительно соблюдать все религиозные обряды, его попросту отвергнет местная диапспора. С ним не будут общаться, ему не будут помогать. Были случаи, когда узбеки в США противились захоронению своих земляков на мусульманских кладбищах, если они не вели праведный образ жизни», — рассказал Чориев.

«Проблема связана, наверное, с тем, что в странах Средней Азии правительства слишком рьяно преследуют инакомыслящих, вытесняя "проблемных" молодых людей за границы региона. В тех странах, куда эти люди приезжают, их тоже не ждут с распростертыми объятиями, оставляя наедине с трудностями и предоставляя в распоряжение экстремистских сетей», — считает этнолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин.

На это накладывается потворство властей религиозным общинам: например, в Сан-Диего процент мусульман просто ничтожен, но там действует аж 80 мечетей! При крупнейшей из них — мечети Абу Бакр — есть религиозная школа для детей, организация мусульманских бойскаутов и магазин халяльной еды.

Узбекский террор

Трудно сказать, какой именно фактор больше влияет на исламизацию прибывших в Новый Свет узбеков, но факт остается фактом: большинство из них в США начинают ходить в мечеть.

Так произошло и с подавившим людей на Манхэттене Саиповым: как сообщает агентство «Фергана», до приезда в США он был вполне светским молодым человеком, никогда не ходил в мечеть, а к религии обратился лишь в секулярной Америке.

Нынешняя трагедия — далеко не первый случай террористической активности узбекских граждан в США.

В конце 2012-го в одном из американских аэропортов был арестован узбекский беженец Джамшид Мухторов. Он собирался лететь на джихад в Афганистан, чтобы там убивать солдат приютившей его страны. Забавно, что в Узбекистане несостоявшийся муджахид занимался правозащитной деятельностью и к религии пиетета не питал, даже любил выпить.

В США он познакомился с религиозными земляками, которые помогли ему устроиться на высокооплачиваемую работу водителя-дальнобойщика. Постепенно взгляды иммигранта стали меняться. Жена Джамшида под его влиянием на улицу выходила лишь в парандже, малолетние дети весь день проводили за чтением Корана. Почти все заработанные деньги новоявленный мусульманин откладывал для предстоящей борьбы с неверными в Афганистане. В том же году был осужден узбек Улугбек Кодиров, готовивший покушение на «врага мусульман» Барака Обаму.

В 2014 году в Штатах прошел судебный процесс по обвинению беженца из Узбекистана Фазлиддина Курбанова в пособничестве террористам. Полиция нашла в его квартире боеприпасы и компоненты взрывчатки.

Показательно, что Курбанов, Мухторов и чеченские террористы братья Царнаевы, совершившие теракт в Бостоне, получили в США статус беженцев. Эта категория людей в Америке в течение полугода получает пособие, бесплатное жилье и медицинскую страховку. Этот факт не перестают подчеркивать правые медиа. Например, журналистка близкого к республиканцам телеканала «Fox» с презрением и неприязнью рассказывала о семье чеченцев Царнаевых: «Правительство платило им пособие, бесплатно их лечило, оплачивало им курсы английского. Всего на них было потрачено около ста тысяч долларов. А они нас так отблагодарили? Что ж, спасибо!»

Комичность ситуации состоит в том, что по нынешним американским законам миграционные чиновники просто не могут отказать потенциальным террористам в статусе беженцев, если их реально преследовали на родине. Правда, все претенденты на политическое убежище должны подписать бумаги о том, что не собираются совершать теракты в США, но вряд ли такую меру можно считать серьезной гарантией безопасности.

Звездный час Трампа

После нынешнего теракта у президента США Дональда Трампа появился новый весомый аргумент в пользу резкого снижения потока миграции. Судя по всему, американский лидер не упустит этого козыря: он уже обвинил демократов в косвенной причастности к трагедии. Дональд Трамп напомнил, что Саипов попал в США по лотерее вида на жительство грин-кард — любимого детища Чака Шумера, лидера демократов в Сенате.

Теперь с помощью Конгресса Трамп собирается отменить эту программу. По его мнению, будет логичнее, если грин-кард будут получать не случайные люди, а профессионалы, в услугах которых нуждаются США. Скорее всего, президент будет добиваться и включения Узбекистана в список стран, гражданам которых запрещен въезд в в страну.

Сумеет ли американский лидер осуществить свои планы — пока, увы, неясно: наверняка эти инициативы встретят бешеное сопротивление демократов. Очевидно лишь одно: после нью-йоркской трагедии шансы американского лидера добиться задуманного повысились, и он сделает все, чтобы максимально воспользоваться этой «удачей».

Деятельность группировок «Исламское государство» и «Хизб-ут Тахрир» запрещена на территории России

Игорь Ротарь (Сан-Диего)

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