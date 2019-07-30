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Джихадистки начали мстить за развал халифата

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Поддерживавшие террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) женщины, которые в настоящее время проживают в лагерях для беженцев на территории Сирии, все чаще нападают на работающих там охранников. Об этом во вторник, 30 июля, пишет Daily Mirror.

Как отмечает издание, многие из этих женщин раньше были женами воевавших на стороне ИГ боевиков или входили в женские отделения религиозной полиции, следившей за соблюдением законов ИГ на подконтрольной террористам территории. После того, как ИГ потерпело ряд серьезных поражений в марте 2019 года и практически прекратило свое существование (в частности, о полной победе над джихадистами в марте заявлял президент США Дональд Трампприм. «Ленты.ру»), в лагерях, где оказались многие жены и дети боевиков, произошел всплеск насилия со стороны бывших джихадисток, которые мстили «за развал халифата».

По данным Daily Mirror, они неоднократно забивали сотрудников лагерей камнями и нападали на них с ножами, а также обещали отомстить виновным в поражении ИГ и утопить все в крови. В частности, одно из нападений произошло в июле этого года. Тогда одна из женщин попыталась покинуть лагерь Аль-Хавл, заявив, что ей необходимо сходить в магазин. Однако в результате она ударила сопровождавшего ее охранника ножом в спину и сбежала. Мужчина был госпитализирован.

После ряда подобных инцидентов местным властям пришлось повысить уровень безопасности в лагерях для беженцев, чтобы взять джихадисток под контроль.

Число беженцев в сирийских лагерях выросло в четыре раза — с 20 до 80 тысяч человек — в марте, после того, как был разгромлен последний оплот ИГ в Сирии в городе Багуз. Среди находящихся там женщин и детей есть граждане других государств, в том числе России, США и стран Европы. В частности, из России на территорию, подконтрольную ИГ, за несколько лет было вывезено более тысячи российских жен и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы.

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