Австралия запретит уехавшим в ИГ террористам возвращаться на родину

Гражданам Австралии, вступившим в ряды «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), будут запрещать возвращаться в страну как минимум в течение двух лет. Такое предложение обсуждают в верхней палате австралийского парламента, передает The Staits Times.

Законопроект уже принят палатой представителей, где большинство кресел у консерваторов. В Сенате (верхней палате парламента) против него выступают местные лейбористы — они считают, что он даст слишком большие полномочия министру внутренних дел Питеру Даттону.

Мера в целом копирует аналогичную, принятую в Великобритании, но там такое решение зависит от судьи, а не от главы МВД.

Законодатели продвигают его из-за более чем 80 сторонников террористической группировки, которые в данный момент находятся в лагерях беженцев в Сирии и требуют репатриации. Всего австралийских граждан в ее рядах насчитывалось около 230 человек. Возможность их возвращение связывают с опасностью терактов и распространения радикальных взглядов.

Адвокат, представляющий 18 австралийских сторонников организации, сообщил, что многие из его подзащитных готовы по возвращении получить обвинительный приговор и тюремный срок, но не хотят находиться в лагере для беженцев Аль-Хол, где в данный момент проживают более 65 тысяч человек.

Как сообщает издание, в июне австралийские власти решились на первую репатриацию своих граждан из ИГ: в страну вернули восьмерых детей и внуков боевиков ИГ возрастом от 2 до 18 лет. Ранее небольшое число детей и жен боевиков согласились забрать к себе страны Евросоюза и Соединенные Штаты.

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