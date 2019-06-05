США вернули к себе связанных с «Исламским государством» женщин и детей

В США из Сирии возвратили детей и женщин, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали агентству представители курдских властей, под контролем которых находятся северо-восточные сирийские регионы, репатриация была проведена по запросу американского правительства. В общей сложности в США отправили двух женщин и шесть детей. Отмечается, что им помогли, поскольку они сами выразили желание вернуться. Они должны прибыть на родину в ближайшее время.

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Восемь американских граждан были среди тысяч жен и детей иностранцев, присоединившихся к ИГ. Вместе с другими они после разгрома сил группировки на востоке Сирии содержались в одном из лагерей для беженцев.

Курды ранее уже неоднократно заявляли, что не могут навсегда оставить на сирийской территории иностранцев. Однако репатриировать вероятно радикализованных и потенциально опасных граждан соглашаются пока лишь немногие страны.

К примеру, в марте Швеция отказалась пускать в страну детей террористов из Сирии. В то же время до этого Франция решила принять около 130 мужчин и женщин, подозреваемых в причастности к действиям ИГ. По прибытии они предстанут перед судом и могут попасть в тюрьму, если будут признаны виновными.

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