Эрдоган пожаловался Путину на Асада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил президента России Владимира Путина, что бои в Идлибе угрожают национальной безопасности Турции. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Турецкий лидер отметил, что эскалация в Идлибе также наносит ущерб мирному урегулированию. По его мнению, действия армии президента Сирии Башара Асада ведут к гуманитарной катастрофе.

Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили общее состояние российско-турецких отношений и ситуацию в Ливии.

Ранее стало известно, что сирийская армия продвигается внутрь кольца окружения, в котором оказались боевики на границе провинций Идлиб и Хама. Военные ведут «удушающую осаду» ряда населенных пунктов к югу от города Хан-Шейхун.

22 августа сообщалось, что сирийская армия заняла ключевой город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб. В неподконтрольном сирийцам районе в городе Морек расположен турецкий наблюдательный пункт. Он фактически оказался в окружении.

О том, что боевики отступают из Хан-Шейхуна, опасаясь окружения правительственными войсками, сообщалось 20 августа. В итоге силы сирийского президента Башара Асада получили контроль над ключевым городом, который боевики занимали в течение пяти лет.

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами. Гражданская война в Сирии идет с весны 2011 года.

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