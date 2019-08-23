Военные начали «удушающую осаду» сирийских городов

Сирийская армия продвигается внутрь кольца окружения, в котором оказались боевики на границе провинций Идлиб и Хама. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Ikhabriya TV.

Как отмечается, военные ведут «удушающую осаду» ряда населенных пунктов к югу от города Хан-Шейхун. Многие из них в итоге перешли под контроль правительственных войск или находятся на дистанции для обстрела. Указывается, что армия также захватила около десяти важных холмов и расширила подконтрольную ей зону над автомагистралью, которая соединяет Дамаск и Алеппо и проходит через этот район.

По данным работающего в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав, проправительственные силы при поддержке России смогли установить контроль над городом Кафр-Зайта. Он перешел к повстанцам еще в 2012 году.

Reuters отмечает, что десятки тысяч людей бежали к турецкой границе за последние дни наступления сирийский войск на Идлиб и Хаму — последний оплот повстанцев в стране.

Материалы по теме «Исламское государство будет жить» США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат

22 августа сообщалось, что сирийская армия заняла ключевой город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб. При этом в неподконтрольном сирийцам районе в городе Морек расположен турецкий наблюдательный пункт. Он фактически оказался в окружении.

О том, что боевики отступают из Хан-Шейхуна, опасаясь окружения правительственными войсками, сообщалось 20 августа. В итоге силы сирийского президента Башара Асада получили контроль над ключевым городом, который боевики занимали в течение пяти лет.

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами. Гражданская война в Сирии идет с весны 2011 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru