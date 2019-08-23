Сирийцы зачистили котел с боевиками

Сирийская армия в пятницу, 23 августа, заняла несколько подконтрольных боевикам городов на севере провинции Хама. Об этом сообщает агентство SANA.

По его информации, военные вошли в населенные пункты Кафр-Зайта, Эль-Латамна, Латмин, Морек, Маеркаба и Аль-Лахайя. Отмечается, что они были зачищены от террористов после столкновений с членами группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Таким образом правительственные силы, судя по всему, полностью освободили от боевиков остававшийся котел к югу от города Хан-Шейхун, передает Reuters. «Сельская местность на севере Хамы теперь полностью безопасна», — цитирует агентство одного из местных корреспондентов.

Что стало с турецким наблюдательным пунктом, расположенным в Мореке, не сообщается. После захвата сирийской армией Хан-Шейхуна он фактически оказался в окружении.

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Ранее стало известно, что сирийская армия ведет «удушающую осаду» ряда населенных пунктов к югу от города Хан-Шейхун и продвигается внутрь кольца окружения, в котором оказались боевики на границе провинций Идлиб и Хама.

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами. Гражданская война в Сирии идет с весны 2011 года.

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