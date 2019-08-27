Путин показал Эрдогану лимузин Aurus

Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Президенту Турции назвали цену лимузина — 18 миллионов рублей, он обещал подумать», — пишет Смирнов.
Ранее в ходе мероприятия Путин продемонстрировал Эрдогану истребитель пятого поколения Су-57.
12 августа о готовности закупить линейку российских представительских автомобилей Aurus заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Ранее сообщалось, что экспорт Aurus в Европу планируется начать в 2021 году.
Семейство автомобилей представительского класса Aurus состоит из лимузина, седана и минивэна. Владимир Путин прибыл на новом автомобиле Aurus на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.