Путин въехал в цех завода «Мерседес» на Aurus

Пул N3 / Telegram

Президент Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине российского производства Aurus проекта «Кортеж». Об этом в среду, 3 апреля, пишет в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«У советских собственная гордость: Владимир Путин приехал на открытие завода "Мерседес" на "Аурусе"» — пишет журналист.

Строительство завода по сборке легковых автомобилей началось в июне 2017 года. Планируется, что проектная мощность предприятия составит 25 тысяч автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит одну тысячу.

Семейство автомобилей представительского класса Aurus разработано Научным автомоторным институтом НАМИ. В линейке бренда представлены лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». Владимир Путин прибыл на новом автомобиле Aurus на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

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