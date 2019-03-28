Появилось видео катания Путина и Жээнбекова на Aurus

Пул N3 / Telegram

Президент России Владимир Путин прокатил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова на российском лимузине Aurus. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Два президента передвигаются по Бишкеку на российском лимузине сразу с двумя штандартами — России и Киргизии», — пишет журналист.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию в четверг утром. Переговоры состоялись в резиденции «Ала-Арча». После встречи Жээнбеков подарил российскому лидеру орловского скакуна и киргизскую борзую тайган — помесь борзой и волкодава.

В ходе общения стороны достигли соглашения по российской военной базе Кант, которая располагается в 20 километрах от Бишкека. Так, арендная плата за землю под объединенную военную базу увеличивается на 291 тысячу долларов.

Семейство автомобилей представительского класса Aurus разработано Научным автомоторным институтом НАМИ. В линейке бренда представлены лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». Владимир Путин прибыл на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

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