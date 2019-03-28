Путину подарили скакуна и борзую

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 марта.

Подарки Жээнбеков передал Путину во время его государственного визита в Киргизию.

Щенок по кличке Шерхан — представитель местной породы собак, которая является смесью борзой и волкодава.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию в четверг утром. Встреча двух лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Перед переговорами президент России поприветствовал гвардейцев почетного караула на киргизском языке: «Салам Аскер».

По итогам встречи стороны приняли протокол с изменениями в соглашение о военной базе, которые подразумевают увеличение арендной платы за землю под объединенную военную базу Кант. Российский лидер отметил, что военные обеспечивают безопасность и стабильность в Центральной Азии.

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