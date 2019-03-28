Путин обратился к гвардейцам на киргизском языке

Пул N3 / Telegram

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Киргизию поприветствовал гвардейцев почетного караула на киргизском языке. Об этом в четверг, 28 марта, написал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин в четверг встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Мероприятие прошло по новым правилам государственного протокола республики: перед конгресс-холлом государственной резиденции «Ала-Арча» был выстроен мраморный шатер с постаментом.

Первым прибыл президент Киргизии, российский лидер подъехал на «Аурусе» чуть позже. Главы России и Киргизии поднялись на постамент, где их приветствовал почетный караул национальной гвардии. Затем Путин и Жээнбеков подошли к Знамени роты почетного караула и обошли строй.

«Салам Аскер», — поприветствовал военных Путин.

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